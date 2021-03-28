Імунізація проти коронавірусу у США стартувала 14 грудня 2020 року. За цей час вакцину ввели вже 28% американського населення. Мовиться про щонайменше одну дозу препарату.

Про це свідчить трекер на сайті The New York Times. Дані оновлюють щодня. Актуально Перше місто у США: у Нью-Йорк запровадили "паспорти вакцинації" Лідери вакцинації: Палау – 47% населення,

Нью-Мексико – 36%,

Американське Самоа – 36%. Щодня у США протикоронавірусну вакцину вводять 2,8 мільйона осіб. Уже 15% американців отримали 2 дози препарату. Карта вакцинації у США / Зображення NYT Графік щоденних вакцинацій / Зображення NYT Байден заявив про амбітні плани щодо вакцинації Зазначимо, що під час пресконференції президент Джо Байден заявив про досить амбітні плани. Глава Білого дому хоче, щоб за перші 100 днів його президентства американцям ввели 200 мільйонів доз вакцини. 100 мільйонів щеплень зробили усього за 58 днів каденції Байдена. Яка ситуація з коронавірусом у США? Станом на 28 березня в країні виявили понад 30 мільйонів 218 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше ніж 248 тисяч хворих.

Дані Станом на 28 березня в країні виявили понад 30 мільйонів 218 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше ніж 248 тисяч хворих.Дані РНБО