Оце так темпи: у США вже вакцинували проти COVID-19 третину населення

Джерело:The New York Times
Імунізація проти коронавірусу у США стартувала 14 грудня 2020 року. За цей час вакцину ввели вже 28% американського населення. Мовиться про щонайменше одну дозу препарату.
Про це свідчить трекер на сайті The New York Times. Дані оновлюють щодня.
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Щодня у США протикоронавірусну вакцину вводять 2,8 мільйона осіб. Уже 15% американців отримали 2 дози препарату.
Зазначимо, що під час пресконференції президент Джо Байден заявив про досить амбітні плани. Глава Білого дому хоче, щоб за перші 100 днів його президентства американцям ввели 200 мільйонів доз вакцини. 100 мільйонів щеплень зробили усього за 58 днів каденції Байдена.