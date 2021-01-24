Оцінили ефективність вакцин проти мутованих версій коронавірусу: неочікувані результати
Вчені перевірили ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти нових штамів коронавірусу – обидві показали зниження рівня антитіл. Зниження імунної відповіді зафіксували, зокрема до штаму N501Y, який поки вважають найбільш заразним.
Відтак, вчені з Рокфеллерівського університету прийшли висновку, що вакцини, швидше за все, доведеться оновлювати у міру поширення варіантів з мутаціями. Результати дослідження опубліковані у вигляді препринта на bioRxiv. Про висновки роботи пише Nature.
До теми Все, що відомо про штам коронавірусу з ПАР: звіти місцевих вчених
Коротко про мутації
Нині відомо кілька мутацій SARS-CoV-2, які швидко поширюються в різних країнах, а в деяких регіонах починають домінувати.
Коронавірус може мутувати при контакті з різними носіями, це його природа / Фото Unsplash
Поки що недостатньо даних, щоб стверджувати, що ці мутації більш смертельні чи небезпечні для людей, проте в США і Європі різко зросла смертність від коронавірусу попри старт вакцинації, а в Великобританії і Німеччині почастішали нові випадки інфікування саме мутованими версіями коронавірусу.
Більше про це Африканський штам коронавірусу є на 50% більш заразним
Як тестували вакцини проти нових штамів
- Вчені з Рокфеллерівського університету протестували динаміку імунної відповіді у 20 добровольців після вакцинації.
- В дослідженні брали участь чоловіки і жінки після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer.
- Рівень антитіл, здатних блокувати SARS-CoV-2, оцінювали по крові через 8 тижнів після другого введення вакцини.
Результати експерименту
Перші результати показали, що деякі нейтралізуючі антитіла добре реагували на широко поширені штами вірусу, а також на певні мутовані версії вірусу.
Які саме мутації оцінювали вчені
Вчені досліджували відповідь імунної дії на варіанти E484K і N501Y або комбінацію K417N, E484K і N501Y (характерні для британських і бразильських мутацій).
Дослідники визначили таку різницю імунної відповіді значною. Водночас вчені досі не знають, який саме рівень антитіл необхідний для захисту від COVID-19.
Поділитися новиною