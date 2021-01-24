Оцінили ефективність вакцин проти мутованих версій коронавірусу: неочікувані результати

Вчені перевірили ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти нових штамів коронавірусу – обидві показали зниження рівня антитіл. Зниження імунної відповіді зафіксували, зокрема до штаму N501Y, який поки вважають найбільш заразним.

Відтак, вчені з Рокфеллерівського університету прийшли висновку, що вакцини, швидше за все, доведеться оновлювати у міру поширення варіантів з мутаціями. Результати дослідження опубліковані у вигляді препринта на bioRxiv. Про висновки роботи пише Nature.

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Коротко про мутації

Нині відомо кілька мутацій SARS-CoV-2, які швидко поширюються в різних країнах, а в деяких регіонах починають домінувати.



Коронавірус може мутувати при контакті з різними носіями, це його природа / Фото Unsplash

Поки що недостатньо даних, щоб стверджувати, що ці мутації більш смертельні чи небезпечні для людей, проте в США і Європі різко зросла смертність від коронавірусу попри старт вакцинації, а в Великобританії і Німеччині почастішали нові випадки інфікування саме мутованими версіями коронавірусу.

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Як тестували вакцини проти нових штамів

Вчені з Рокфеллерівського університету протестували динаміку імунної відповіді у 20 добровольців після вакцинації.

В дослідженні брали участь чоловіки і жінки після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer.

Рівень антитіл, здатних блокувати SARS-CoV-2, оцінювали по крові через 8 тижнів після другого введення вакцини.

Результати експерименту

Перші результати показали, що деякі нейтралізуючі антитіла добре реагували на широко поширені штами вірусу, а також на певні мутовані версії вірусу.

Важливі висновки:

У всіх добровольців рівень був еквівалентний рівню антитіл людей, які перехворіли на COVID-19.

Однак інші антитіла були лише на третину ефективними для нейтралізації мутованого SARS-CoV-2.

Які саме мутації оцінювали вчені

Вчені досліджували відповідь імунної дії на варіанти E484K і N501Y або комбінацію K417N, E484K і N501Y (характерні для британських і бразильських мутацій).

Дослідники визначили таку різницю імунної відповіді значною. Водночас вчені досі не знають, який саме рівень антитіл необхідний для захисту від COVID-19.

Першою серйозною мутацією став штам N501Y, який виявили у Великій Британії в грудні минулого року. Слідом мутації виявили й у інших країнах, а згодом повідомили й про інші мутації, зокрема в ПАР та Німеччині.



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