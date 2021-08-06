Розвиток психопатичних рис особистості викликає занижена здатність співпереживати іншим. Перші дзвіночки психопатії: безсердечність, егоцентричність, брехливість, схильність до маніпуляцій, бідне і поверхневе емоційне життя.
До теми Емоційний інтелект: як самостійно покращити контроль над своїми емоціями
Усі ці риси нерідко призводять до злочинів. Але, попри все, іноді ці властивості характеру дозволяють домогтися успіху в певних галузях.
Психологи з Іспанії провели метааналіз наявних даних про кількість психопатів в суспільстві, в'язницях і різних професіях.
Як проводилось дослідження
Марія Гарсіа-Вера разом з колегами з мадридського Університету Комплутенсе проаналізували дані за цією темою в базах публікацій PsycInfo, MEDLINE і PSICODOC.
Дослідники знайшли 15 відповідних статей, загальна вибірка яких склала майже 11,5 тисяч учасників. За допомогою регресійного аналізу вдалося розглянути вплив різних чинників на частоту народження психопатичних рис: роду діяльності, статі, країни проживання тощо.
У кого найчастіше трапляються ознаки психопатії
- Значно частіше ознаки психопатії траплялись у чоловіків (7,9%), ніж у жінок (2,9%), а також у працівників різних організацій, ніж у вибірках за місцем проживання або навчання.
- Серед керівників, менеджерів із закупівель та маркетологів число психопатів оцінили в 12,9%, як серед студентів – 8,1%, а в вибірках населення в цілому – всього 1,9%.
- За даними одного з досліджень, проведених у Великій Британії, найчастіше психопатичні прояви спостерігаються є у директорів компаній, юристів, теле- і радіоведучих, менеджерів з продажів та хірургів.
- Набагато частіше, ніж у звичайному житті, психопати зустрічаються серед ув'язнених: 15 – 25% чоловіків і 10 – 12% жінок. Цікаво, що серед європейських в'язнів ці риси проявляються рідше, ніж серед північноамериканських.