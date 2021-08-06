Розвиток психопатичних рис особистості викликає занижена здатність співпереживати іншим. Перші дзвіночки психопатії: безсердечність, егоцентричність, брехливість, схильність до маніпуляцій, бідне і поверхневе емоційне життя.

До теми Емоційний інтелект: як самостійно покращити контроль над своїми емоціями

Усі ці риси нерідко призводять до злочинів. Але, попри все, іноді ці властивості характеру дозволяють домогтися успіху в певних галузях.

Психологи з Іспанії провели метааналіз наявних даних про кількість психопатів в суспільстві, в'язницях і різних професіях.

Як проводилось дослідження

Марія Гарсіа-Вера разом з колегами з мадридського Університету Комплутенсе проаналізували дані за цією темою в базах публікацій PsycInfo, MEDLINE і PSICODOC.

Дослідники знайшли 15 відповідних статей, загальна вибірка яких склала майже 11,5 тисяч учасників. За допомогою регресійного аналізу вдалося розглянути вплив різних чинників на частоту народження психопатичних рис: роду діяльності, статі, країни проживання тощо.

У кого найчастіше трапляються ознаки психопатії