Оваріальний резерв – запас яйцеклітин в яєчниках жінки. Так, чим більша кількість яйцеклітин, тим вище шанси завагітніти, а зниження оваріального резерву означає те, що скоро може розпочатися менопауза.⠀

Відразу варто зазначити, що оваріальний резерв збільшити не можна, адже закладка яйцеклітин відбувається ще внутрішньоутробно.

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Крім того, оваріальний резерв щороку лише знижується. Якщо в жінки низький оваріальний резерв, то організм виробляє дуже мало повноцінних, готових до запліднення яйцеклітин. Через це знижується шанс на зачаття і підвищується ризик патологій розвитку ембріона.⠀

Лікар-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич пояснила, що слід знати про оваріальний резерв.

Як оцінити оваріальний резерв?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Здати гормон ФСГ (фолікулостимулювальний гормон) на 2-4 день менструального циклу (МЦ).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В 1 фазі циклу провести фолікулометрію з підрахунком антральних фолікулів в обох яєчників.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В будь-який день МЦ здати АМН (антимюллерів гормон).⠀

Коли логічно перевірити свій оваріальний резерв?️

Після оперативного лікування яєчників,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Хімієтерапія / променева терапія в анамнезі,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Ви хочете стати донором яйцеклітин,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️У вас безпліддя і ви готуєтесь до ЕКЗ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Ви багато палите (більше 10 цигарок вдень),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Ви просто хочете знати свої перспективи, відкладаючи материнство.⠀⠀

Що може насторожити?⠀⠀⠀

ФСГ більше 15 та високий естрадіол,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Кількість антральних фолікулів менше 5,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

АМН нижче 2. Особливо критично, якщо АМН – менше 1.

Оваріальний резерв ніяк покращити не можна! "Розкачати, покращити, відновити, зберегти – неможливо. Ні БАДами, ні КОКами, ні особливим харчуванням!

– заявила гінекологиня.