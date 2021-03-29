Оваріальний резерв: що слід кожному знати про запас яйцеклітин в яєчниках
Оваріальний резерв – запас яйцеклітин в яєчниках жінки. Так, чим більша кількість яйцеклітин, тим вище шанси завагітніти, а зниження оваріального резерву означає те, що скоро може розпочатися менопауза.⠀
Відразу варто зазначити, що оваріальний резерв збільшити не можна, адже закладка яйцеклітин відбувається ще внутрішньоутробно.
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Крім того, оваріальний резерв щороку лише знижується. Якщо в жінки низький оваріальний резерв, то організм виробляє дуже мало повноцінних, готових до запліднення яйцеклітин. Через це знижується шанс на зачаття і підвищується ризик патологій розвитку ембріона.⠀
Лікар-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич пояснила, що слід знати про оваріальний резерв.
Як оцінити оваріальний резерв?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Здати гормон ФСГ (фолікулостимулювальний гормон) на 2-4 день менструального циклу (МЦ).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- В 1 фазі циклу провести фолікулометрію з підрахунком антральних фолікулів в обох яєчників.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- В будь-який день МЦ здати АМН (антимюллерів гормон).⠀
Коли логічно перевірити свій оваріальний резерв?️
- Після оперативного лікування яєчників,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Хімієтерапія / променева терапія в анамнезі,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Ви хочете стати донором яйцеклітин,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️У вас безпліддя і ви готуєтесь до ЕКЗ,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Ви багато палите (більше 10 цигарок вдень),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Ви просто хочете знати свої перспективи, відкладаючи материнство.⠀⠀
Що може насторожити?⠀⠀⠀
- ФСГ більше 15 та високий естрадіол,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Кількість антральних фолікулів менше 5,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- АМН нижче 2. Особливо критично, якщо АМН – менше 1.
Оваріальний резерв ніяк покращити не можна! "Розкачати, покращити, відновити, зберегти – неможливо. Ні БАДами, ні КОКами, ні особливим харчуванням!
– заявила гінекологиня.
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