Оваріальний резерв: що слід кожному знати про запас яйцеклітин в яєчниках

Оваріальний резерв – запас яйцеклітин в яєчниках жінки. Так, чим більша кількість яйцеклітин, тим вище шанси завагітніти, а зниження оваріального резерву означає те, що скоро може розпочатися менопауза.⠀
Відразу варто зазначити, що оваріальний резерв збільшити не можна, адже закладка яйцеклітин відбувається ще внутрішньоутробно.
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Крім того, оваріальний резерв щороку лише знижується. Якщо в жінки низький оваріальний резерв, то організм виробляє дуже мало повноцінних, готових до запліднення яйцеклітин. Через це знижується шанс на зачаття і підвищується ризик патологій розвитку ембріона.⠀
Лікар-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич пояснила, що слід знати про оваріальний резерв.
Оваріальний резерв ніяк покращити не можна! "Розкачати, покращити, відновити, зберегти – неможливо. Ні БАДами, ні КОКами, ні особливим харчуванням!
– заявила гінекологиня.