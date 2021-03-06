Задля розвіяння страхів, – Овдієнко пояснив, навіщо влада публічно вакцинує відомих людей

Влада України взялась публічно вакцинувати відомих осіб. Водночас їхні критерії відбору – взагалі не зрозумілі.

Є певні сумніви, що їх вакцинуватимуть саме "залишками". Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив Артем Овдієнко.

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Заради популяризації вакцинації

За його словами, немає довіри, що в цій програмі не буде корупційної складової і що це все не перетвориться на продаж вакцини багатіями, які купують собі місце в черзі на позапланове щеплення.

Одразу зауважу – я обома руками "за" таку ініціативу, адже розумію, навіщо таке робиться – заради популяризації вакцинування та заради розвіювання необґрунтованих страхів щодо якості тієї вакцини,

– зазначив Овдієнко.

Він зауважив, що ідея вакцинувати зірок шоу-бізнесу, відомих осіб, лідерів суспільної думки – дуже правильна. Ці особи для людей є прикладом для наслідування, вони задають тон і настрої в суспільстві.

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Ідею з пропагандою вакцинації криво реалізовують

"Проте з іншого боку – в суспільстві існує і недовіра щодо дій чиновників міністерства охорони здоров'я. Тому коли чиновники анонсують "позапланові" щеплення, то виникає підозра, що не все там чисто", – сказав блогер.

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Як би криво, як сказав Овдієнко, не реалізовували ідею з пропагандою вакцинації публічними особами, якщо замість утилізовувати залишки вакцини її колють людям – то він зовсім не проти, щоб її кололи.

Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу