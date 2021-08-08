Зокрема, можуть називати мутації вірусу іменами сузір'їв. Про це розповіла експертка ВООЗ Марія Ван Керкхове.

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Ба більше, назви мутацій за місцем виявлення організація вважає дискримінацією. Ще в кінці травня 2021 року організація стала називати мутації вірусу по одній з 24 букв грецького алфавіту.

Довідка. Досі назвали 11 мутацій: 4 варіанти, що викликають занепокоєння, включаючи дельта та бета; ще 4 цікаві варіанти, такі як ета і лямбда; плюс епсілон, діта і тета.

Тож цілком ймовірно, що ми колись зможемо побачити варіанти недуги, відомі як Овен, Близнюки чи Оріон.

Нам, ймовірно, не вистачить грецького алфавіту, але ми вже вивчаємо таку серію назв. Ми, фактично, розглядаємо зіркові сузір'я,

– пояснила вона.

Також експертка зазначила, що виникнення нових штамів недуги виникає занепокоєння.

Альтернатива – імена давньогрецьких богів і богинь

Ще однією альтернативою виступали імена давньогрецьких богів і богинь, додала Керкхове. Пізніше від цього варіанту вирішили відмовитися, частково, через занепокоєння щодо вимови.

Коронавірус у світі

Джерело: Університет Гопкінса