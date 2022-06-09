Оздоровлення і відпочинок дітей: чи працюватимуть влітку табори і які проблеми виникли

Зазвичай ще у травні українські батьки планують відпочинок дітей влітку. Однак, цьогоріч війна змінила плани та можливості. Розповідаємо, чи зможуть українські діти відпочити та оздоровитись цього літа.

Про це повідомила перша заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної політики Ірина Констанкевич, повідомляє 24 канал.

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Чи запрацювали табори відпочинку

За її словами, на сьогодні, станом на 9 червня, жоден з таборів в україні не запрацював.

Причина тому безумовно війна, а також розбалансованість центральної і місцевої влади, адже це питання не стало головним в питаннях соціальної роботи щодо оздоровлення і відпочинку дітей.

Поки що на центральному рівні можливостей для оздоровлення дітей і відпочинку на законодавчому рівні не створено. Відбулося кілька нарад, де обговорили лише можливості для цього. Наразі було запропоновано відтермінувати розгляд питання на кінець червня,

– розповіла Ірина Констанкевич.

Це означає, що діти не матимуть можливості відпочивати до кінця червня.

Де потенційно можливий відпочинок дітей

Крім того, Констанкевич зауважила, що ті регіони, де колись могли відпочивати наші діти, на жаль, наразі у зоні бойових дій. Мова про Херсонщину, Запорізьку область. Небезпечно й в Одесі.

Однак у нас є можливості організувати відпочинок у тих областях, де більш-менш спокійно – це Карпатський регіон, який завжди був зоною рекреаційного пласту, це:

Франківська область,

Чернівецька область,

Карпатська.

Другий варіант – це оздоровлення дітей за кордоном. Констанкевич звернулася до тих, хто відповідає за цей напрямок – до Національної соціальної сервісної служби.

За словами заступниці, саме вони мали б відпрацювати пропозиції, де і як оздоровити українських дітей та організувати цю можливість за кордоном.

Можливі шляхи розв'язання проблеми, аби діти мали можливість відпочити

Питання приватних таборів теж має багато проблемних запитань, адже ті нормативи, які проговорюються на державному рівні, вони унеможливлюють відкриття і приватних таборів.

Якщо ми будемо шукати бомбосховище у Закарпатській області, ми його не знайдемо. якщо ми будемо видавати складні дозвільні списки вимог, ми не відкриємо табори цього року,

– наголосила Ірина Констанкевич.

Тож заступниця закликала ту ж Національну соціальну сервісну службу спростити вимоги, зробити це якісно, звісно, але підійти до цього питання з розумінням. Попереду є понад два місяці, а тому можливість відпочинку та оздоровлення ще створити.

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