Чи оздоровлює купання на Водохреща: поради, які варто врахувати
Попри те, що багато людей вірять, що одноразове купання на Водохреща допоможе оздоровитись і начебто загартує ваш імунітет, варто розуміти, що це не зовсім так. Холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися регулярно!
У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я нагадали, що купання на Водохреща може бути не зовсім безпечним для вашого здоров'я. Зокрема, у відомстві зазначили, що якщо ви таки наважились скупатись в крижаній ополонці, то принаймні слід дотримувати правил.
До теми Водохреща 2021: як підготувати організм до купання в ополонці
Як підготуватись до купання на Водохреща
- Обирайте спеціально обладнані для купання місця із перевіреним дном.
- Обов'язково зробіть руханку перед тим, як зайти у воду, це допоможе "розігріти" організм.
- Зніміть металеві прикраси, адже метал має здатність швидко охолоджуватися, а контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм.
- Не пірнайте одразу ж із головою — це може призвести до різкого охолодження організму.
Як допомогти організму після купання
- Після купання добре розітріться рушником, якомога швидше змініть мокрий одяг на сухий.
- Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла й можете захворіти.
- Щоби не замерзнути — рухайтесь. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.
- Візьміть із собою термос із чаєм.
Кому не можна купатись на Водохреща
Долучайтеся до хрещенських купань лише, якщо повністю здорові. Не варто купатися вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. За старшими дітьми слід пильно стежити дорослим.
Чи можна "змити" гріхи
Зокрема, лікарка-інфіекціоніст Ольга Кобевко теж вважає одноразові купання на Водохреща поганою ідеєю.
Неодноразово, після Йордана поступали хворі з соплями і пневмонією, які називали мене безбожною, бо я пов'язувала хворобу з їх купанням в ополонці. Жодна вода не змиє гріхів, лише праведне життя, молитва та добрі справи – очистять вашу душу. А ополонка – то тимчасовий викид гормонів, на дію холодового подразника,
написала Ольга Кобевко у фейсбук.
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