Попри те, що багато людей вірять, що одноразове купання на Водохреща допоможе оздоровитись і начебто загартує ваш імунітет, варто розуміти, що це не зовсім так. Холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися регулярно!

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я нагадали, що купання на Водохреща може бути не зовсім безпечним для вашого здоров'я. Зокрема, у відомстві зазначили, що якщо ви таки наважились скупатись в крижаній ополонці, то принаймні слід дотримувати правил.

До теми Водохреща 2021: як підготувати організм до купання в ополонці

Як підготуватись до купання на Водохреща

Обирайте спеціально обладнані для купання місця із перевіреним дном.

Обов'язково зробіть руханку перед тим, як зайти у воду, це допоможе "розігріти" організм.

Зніміть металеві прикраси, адже метал має здатність швидко охолоджуватися, а контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм.

Не пірнайте одразу ж із головою — це може призвести до різкого охолодження організму.

Це важливо! Заходьте у воду поступово: намочіть обличчя, груди, живіт та спину, а вже потім занурюйтесь по шию. Перебувайте у воді не довше 3 – 5 секунд.

Як допомогти організму після купання

Після купання добре розітріться рушником, якомога швидше змініть мокрий одяг на сухий.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла й можете захворіти.

Щоби не замерзнути — рухайтесь. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Візьміть із собою термос із чаєм.

Зверніть увагу: алкоголь створює лише ілюзію тепла і натомість призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до холоду.

Кому не можна купатись на Водохреща

Долучайтеся до хрещенських купань лише, якщо повністю здорові. Не варто купатися вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. За старшими дітьми слід пильно стежити дорослим.

Чи можна "змити" гріхи

Зокрема, лікарка-інфіекціоніст Ольга Кобевко теж вважає одноразові купання на Водохреща поганою ідеєю.

Неодноразово, після Йордана поступали хворі з соплями і пневмонією, які називали мене безбожною, бо я пов'язувала хворобу з їх купанням в ополонці. Жодна вода не змиє гріхів, лише праведне життя, молитва та добрі справи – очистять вашу душу. А ополонка – то тимчасовий викид гормонів, на дію холодового подразника,

написала Ольга Кобевко у фейсбук.

Від редакції: Пам'ятайте, що загартовування повинне бути регулярним, найкраще починати ще влітку, одноразове ж занурення у воду ніяк не зміцнить ваш імунітет, а лише спровокує чимало ризиків для здоров'я.