Ожиріння майбутніх матерів ще гірше впливає на дітей, ніж вважалося

Вагітні жінки з високим індексом маси тіла входять в групу високого ризику різних ускладнень під час вагітності та пологів. Нове дослідження, проведене у Великобританії, показало, що ожиріння може завдати істотної шкоди здоров'ю не тільки матері, але і дитини, в тому числі до настання вагітності.

Небезпека неалкогольної жирової хвороби печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – стан, при якому в клітинах органу накопичується надлишковий жир. Часто це захворювання супроводжується метаболічними та серцево-судинними порушеннями: ожиріння або зайва вага, діабет 2 типу, підвищений холестерин, гіпертонія.

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При відсутності своєчасної терапії та корекції способу життя НАЖХП може призвести до рубцювання тканин печінки – фіброзу, а згодом до цирозу і раку печінки. За останніми даними, на це захворювання страждає до 37,3% дорослого населення.

Як відбувалося дослідження

Вчені провели найбільше дослідження, присвячене ризику розвитку НАЖХП, результати якого презентували на Міжнародному конгресі із захворювань печінки у 2021 році. Фахівці вивчили результати фібросканування печінки близько 3 тисяч жителів Англії, які брали участь в тривалому дослідженні "Діти 90х", в ході якого вивчається стан здоров'я людей, що народилися в цей період.

Вплив ожиріння матері

Після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи вік батьків, шкідливі звички та соціальне становище сім'ї, вчені виявили, що ожиріння матері до настання вагітності більш ніж у два рази підвищує ризик розвитку НАЖХП у дітей до 24 років.

Фахівці відзначили, що високий ІМТ у батька також підвищує цю ймовірність, однак у меншому ступені. На думку вчених, вплив внутрішньоутробного розвитку набагато більший.

Наше дослідження показало, що ожиріння у матері викликає так званий ефект раннього життя, який викликає розвиток ожиріння печінки у майбутньої дитини, роблячи її уразливою для шкідливого впливу, в тому числі нездорового харчування. Це підвищує ризик розвитку жирової хвороби в печінці в майбутньому,

– наголосили автори дослідження.