Ожиріння під час вагітності підвищує ризик онкології у дітей: результати 60-річного дослідження
Джерело:BMJ
Вагітні жінки з високим індексом маси тіла входять в групу високого ризику різних ускладнень під час вагітності та пологів. Дослідження, яке охопило 60 років, показало, що ожиріння у майбутньої мами може мати довгострокові негативні наслідки і для її дитини.
Велике дослідження
Науковці помітили, що за останні роки в розвинених країнах захворюваність на рак кишечника серед літніх людей зменшилася, однак серед молодих пацієнтів показники подвоїлися. Вчені припустили, що на це могли вплинути не тільки спадковість або особливості харчування, але і деякі фактори внутрішньоутробний розвиток, наприклад, ожиріння у матері.
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Щоб визначити цей зв'язок, вчені скористалися даними Дослідження здоров'я та розвитку дітей (CHDS), в якому брали участь понад 18,7 тисячі пар матерів і дітей, які народилися з 1959 по 1966 роки.
Вплив ожиріння вагітних на дітей
- За 60-річний період злоякісні новоутворення кишечника були діагностовані у 68 осіб у віці від 18 до 56 років, причому близько половини з них (48,5%) захворіли до 50 років. Майже кожен п'ятий пацієнт в цій вибірці мав несприятливий сімейний анамнез.
- Вчені зіставили отримані дані з інформацією про вагу маси тіла матерів під час вагітності. Виявилося, що у дітей жінок з ожирінням ризик розвитку цього виду раку в дорослому віці був майже вдвічі вищим.
- Ще вищий цей ризик був у тих людей, чиї матері швидко набрали зайву вагу під час вагітності – збільшення в 4 рази. Імовірність розвитку раку кишечника також підвищувалася у дітей, які народилися з надмірною вагою – понад 4 000 грамів.
Наші результати надають переконливі докази того, що особливості внутрішньоутробного розвитку є важливим фактором ризику колоректального раку і можуть сприяти збільшенню показників захворюваності у молодих людей,
– зазначили науковці.
Інше дослідження, проведене у Великобританії, показало, що ожиріння може завдати істотної шкоди здоров'ю не тільки матері, але і дитини, у них часто виникає неалкогольна жирова хвороба печінки