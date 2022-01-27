Ознака у кишківнику може розповісти про наявність хронічних захворювань

У кишківнику знайшли універсальну ознаку запалення в організмі. Вона може відповідати за розвиток псоріазу, артриту та інших хронічних запальних захворювань, а також раку шкіри.

Зв'язок між мікробіотою кишківника та хронічними запальними захворюваннями встановила міжнародна команда вчених.

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Багаторічні дослідження показали, що присутній природний кишечний білок – фосфоліпаза A2 – може провокувати вироблення молекул, які посилюють симптоми запалення в організмі

Фосфоліпазу A2 вперше виявили ​​кілька років тому у зразках рідини, що оточує суглоби людей з артритом. Незабаром білок виявли і в інших частинах тіла, зокрема кишківник, де відбувається його вироблення.

Упродовж кількох років вчені вивчали взаємодію фосфоліпазу A2 з мембраною клітин людини. Нарешті, вони встановили, що білок мало взаємодіє із клітинами людини, але виявляє яскраву антибактеріальну активність.

Як це працює

Зв'язуючись з мембранами бактерій та розщеплюючи їх, фосфоліпаза A2 провокує вироблення жирних кислот, які посилюють запалення в організмі.

В експериментах на моделях мишей фосфоліпаза A2 сприяла виробленню прозапальних ліпідів, які посилювали у гризунів тяжкість симптомів артриту.

Водночас вчені з Японії, які пізніше приєдналися до дослідження, виявили зв'язок фосфоліпази A2 з розвитком псоріазу, раку шкіри та іншими захворюваннями, для яких характерна запальна природа.

Поєднуючи всі ці результати, вчені дійшли висновку, що блокування прозапальних ліпідів має скоротити симптоми системного запалення в організмі. Зараз для підтвердження цієї гіпотези вони планують провестит клінічні дослідження за участю людей з артритом.

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Серед інших досліджень відомо, що дисбаланс мікробіоти кишківника асоціюють з розвитком різних захворювань. Наприклад, підтвердили роль кишківника у природі нейродегенерації – хвороби Альцгеймера та розсіяного склерозу.