Чому порушення рівня дофаміну небезпечне

Порушення роботи дофамінового нейромедіатора в мозку відбувається при хворобі Паркінсона, синдрому дефіциту уваги, залежностях, в тому числі азартних іграх, та шизофренії. А тому важливо знати, які ознаки його дефіциту та як цього уникнути.

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Дофамін – що це? Дофамін – це нейромедіатор, або хімічна речовина, бере участь у передачі сигналів від мозку до організму. Він виробляється природним чином у різних ділянках мозку і є важливим для рухових навичок, когнітивних здібностей і репродуктивної функції.

Дофамін дійсно відповідає за задоволення

Цей нейромедіатор відіграє ключову роль в "системі винагороди", оскільки викликає почуття задоволення, тим самим впливає на процеси мотивації та навчання, а також на пам'ять.

Дофамін виконує ці важливі функції, попри те що становить менш як 1% нейронів мозку.

Якщо ж кількість дофаміну опускається нижче за необхідний рівень, це може призвести до непередбачених наслідків для організму. Щоб зрозуміти наслідки низького рівня дофаміну, варто знати причини цього стану.

Ознаки низького рівня дофаміну

При шизофренії та хворобі Паркінсона спостерігається дефіцит дофаміну, а значить, при його нестачі в організмі можуть з'являтися симптоми, аналогічні з цими захворюваннями.

хронічні болі в спині;

часті запори;

проблеми з увагою;

коливання ваги;

утруднене ковтання;

порушення сну;

відчуття постійної втоми;

низьке лібідо;

галюцинації;

постійний поганий настрій.

Причини низького рівня дофаміну

Причин низького рівня дофаміну в організмі людини насправді може бути багато. Тригерами для кожної людини можуть бути різні ситуації та фактори. Основними ж заведено вважати: недосипання, ожиріння, зловживання наркотичними речовинами, надмірне споживання насичених жирів та, звісно, стрес.

Недосипання

Саме дофамін бадьорить вас зранку, цьому сприяють дофамінові рецептори, зокрема рецептор D2. Однак недосипання може зменшити їхню кількість у важливих частинах мозку, а отже, і вироблення дофаміну.

Ожиріння

Ожиріння є фактором розвитку низки захворювань, також воно відіграє роль у зниженні кількості дофаміну в мозку. Як і недосипання, ожиріння може призвести до зменшення кількості рецепторів D2.

Зловживання наркотиками

Деякі ліки можуть штучно намагатись підвищити рівень дофаміну. Відомо, що кокаїн є одним із препаратів, вживання яких викликає ейфорію та підвищує рівень дофаміну.

Але через стійке збільшення вироблення дофаміну після вживання наркотиків мозок зменшує кількість доступних дофамінових рецепторів. Використання наркотичних препаратів у довгостроковій перспективі, безсумнівно, спричиняє зменшенню вироблення дофаміну.

Насичені жири

Їжа з насиченими жирами, наприклад, смажена курка, хліб із маслом, шоколад здатна "запускати" у мозку вироблення дофаміну, як наслідок людина відчуває задоволення від цієї їжі.

Однак вживання цих продуктів приносять лише короткострокове задоволення. Якщо ви часто їсте продукти з високим вмістом жиру, це порушує функціонування центральної нервової системи, а відтак – вироблення дофаміну.

Стрес

Коли людина довгий час перебуває під тиском постійних стресових факторів, як-от фінансові труднощі, проблеми в стосунках і на робочому місці тощо, це може зменшити вироблення дофаміну і з часом призвести до дефіциту цього нейромедіатора.

Як підняти рівень дофаміну

Низький рівень дофаміну може викликати негативні реакції у всьому тілі. Для того, щоб запобігти й усунути нестачу дофаміну, можуть бути корисні такі методи.

Фізична активність

Біг, плавання, танці або інші форми активності допоможуть підвищити рівень дофаміну в організмі. Дослідження, проведені на тваринах, показали, що в певних частинах мозку дофамін виробляється під час фізичної активності. Ось чому фізичні вправи можуть сприяти збільшенню дофаміну.

Харчові продукти

Рівень дофаміну у вашому організмі може підтримуватися за допомогою зовнішніх джерел. Було виявлено, що, наприклад банани й авокадо, містять високий рівень дофаміну. Яблука, баклажани, шпинат і помідори також були визнані джерелами дофаміну. Білки є помітними компонентами в процесі виробництва дофаміну.

Пробіотики

Пробіотики корисні для здоров'я кишківника. Вони є не тільки важливою частиною мікробіому організму, а й можуть бути корисні для виробництва дофаміну та інших нейротрансмітерів.

Музика

Музика часто викликає у людей почуття та емоції. Мурашки по шкіри чи навіть озноб, але відчуття під час прослуховування музики дійсно можуть впливати не лише на наш настрій, а й на самопочуття. А все тому, що музика стимулює вироблення дофаміну в мозку.