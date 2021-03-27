Ознаки порнографічної залежності, про які ви могли не знати

Науковці досі сперечаються про користь та шкоду від перегляду порнографії. Однак, коли доходить до порнозалежності, справа набуває зовсім іншого відтінку.

Професійна консультантка та терапевт сексуального здоров’я Хайде МакМонкі, яка є членкинею організації Affirmotive Sex Addiction Australia, каже, що порнозалежності можна позбутися. Для цього слід звернутися за допомогою спеціалістів.

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Вона додає, що ознаки проблемного використання порнографії будуть різними для кожної особи. Терапевтка назвала найбільш поширені з них, на які слід звернути увагу.

Втрата великих проміжків часу

Типово, що люди, які переживають порнозалежність, регулярно зникають на роботі чи залишають офіс після обіду. Вони заходять в інтернет, щоб подивитися одне відео, а в кінцевому підсумку втрачають години на це.

Втрата інтересу до реального сексу

Люди з порнографічною залежністю можуть втратити інтерес до реального сексу. У деяких випадках вони можуть знайти свого партнера не таким привабливим у порівнянні з чоловіками чи жінками, яких вони бачать на екрані. Їм може знадобитися більше стимулювання для збудження, ніж зазвичай, або вони можуть страждати еректильною дисфункцією.

Дослідження 2013 року показало, що використання порнографії серед чоловіків асоціюється з меншим сексуальним задоволенням, тоді як у жінок було навпаки.



Люди з порнографічною залежністю можуть втратити інтерес до реального сексу / Фото iStock

Перегляд екстремального порно

Подібно до проблем з наркотиками, порномани стають ненаситними в міру набуття залежності. Деякі повідомляють про необхідність переглядати більш екстремальну порнографію, щоб отримати чергову порцію насолоди. В інших порнозалежних зростає частота перегляду інтимного відео.

Вони хотітимуть все більше й більше, навіть незважаючи на те, що будуть виснаженими від постійного сім’явиверження, або від болю через мастурбацію. Зі збільшенням частоти вони починають втрачати сімейний чи робочий час, а також час на спілкування,

– пояснює МакКонкі.

Зміни в особистості

Як і при інших залежностях, з часом зміни в особистості стають більш помітними. Терапевтка сексуального здоров’я каже, що, можливо, вони втрачають інтерес до речей, які колись їх хвилювали, або стають менш уважними, різкішими і дратівливими. Однак вона додає, що такі симптоми стосуються не всіх.

Вимогливіші в ліжку

Ті, хто дивиться багато порно, часто можуть мати нереальні уявлення про секс, тому стають більш вимогливими в спальні. Це може стосуватися чого завгодно, починаючи із запровадження нових дій і закінчуючи поведінкою, яка зазвичай відчужує, бентежить чи лякає партнера.

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Інші ознаки порнозалежності

Сюди можна віднести фінансові труднощі через надмірні витрати на порнографію, зниження продуктивності праці або ж навіть втрату роботи, непереборне почуття провини чи сорому, а також загальне відчуження від близьких.