Пакистан пропонує поставити в Індію медобладнання для боротьби з COVID-19

Влада Пакистану запропонували Індії допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції. В Індії вже кілька днів поспіль щодня фіксують 300 тисяч нових хворих.

Пакистан готовий поставити до Індії апарати ШВЛ, апаратури по подачі кисню, рентгенівські апарати та засоби індивідуального захисту.

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МОЗ Пакистану заявило про готовність співпрацювати з індійською стороною для того, що все це обладнання і засоби були доставлені в країну якомога швидше.

Пакистанський міністр закордонних справ Шах Махмуд Куреш сказав, що Ісламабад виходить з принципів політики гуманізму і чекає відповіді від Делі.

Коронавірус в Індії: коротка статистика

Дані взяті з Апарату РНБО України

Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тисяч нових хворих. За вчора, 24 квітня, в країні виявили 349 691 випадок інфікування. Крім того, в Індії за минулу добу зробили щеплення проти коронавірусу 2 901 412 осіб, загальна кількість вакцинованих громадян зросла до 138 379 832.

За весь час пандемії в Індії:

захворіло – 16 960 172.

померло – 192 311.

одужало – 14 085 110.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу