У Пакистані блокуватимуть телефони тим, хто відмовиться вакцинуватись проти COVID-19

У Пакистанській провінції Пенджаб уряд вирішив блокувати мобільні телефони людей, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19.

Рішення уже ухвалили

У департаменті первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу пояснили, що "спочатку це була всього лише пропозиція, але люди не наважувалися пройти вакцинацію, тому рішення ухвалили". Наразі державне агентство зв'язку буде вирішувати, як реалізувати цей захід.

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Водночас темпи вакцинації в Пакистані дещо збільшилися, в середньому щодня проводять понад 200 тисяч щеплень, але це все ще становить лише невелику частину від 220 мільйонів населення.

В Пакистані поширюють чутки щодо вакцинації

Довідка: в провінції наразі зробили майже 10,5 мільйонів щеплень.

В уряді пояснили, що це пов'язано з низьким рівнем освіти, також заважає дезінформація щодо вакцинації.

Люди поширюють чутки з приводу побічних ефектів вакцин, а також про те, що щеплення викликає безпліддя чи смерть протягом двох років.

Тож, уряд всіляко заохочує громадян до вакцинації. Зокрема, тим хто все ж вакцинується, дозволять доступ в кінотеатри, святкові зали і святині. Крім того, знімуть обмеження для підприємств в районах, де щепленням захищено понад 20% населення.

: станом на 12 червня в країні зафіксували 939 931 випадок передачі коронавірусу. Жертвами хвороби стали понад 21 тисяча громадян.