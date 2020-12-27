У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не є останньою, яку доведеться пережити людству. Світові необхідно зробити висновки і розвивати первинну медицину.

Ще рік тому людство уявити собі не могло, що доведеться пережити пандемію коронавірусу. Однак за 12 місяців життя перевернулося з ніг на голову. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Ґебреісус.

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Історія каже нам, що нинішня пандемія (COVID-19 – 24 канал) не буде останньою, і що епідемії є життєвою реальністю,

– наголосив Ґебреісус.

Що ще сказав Ґебреісус