Пандемія COVID-19 не буде останньою, – ВООЗ
У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не є останньою, яку доведеться пережити людству. Світові необхідно зробити висновки і розвивати первинну медицину.
Ще рік тому людство уявити собі не могло, що доведеться пережити пандемію коронавірусу. Однак за 12 місяців життя перевернулося з ніг на голову. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Ґебреісус.
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Історія каже нам, що нинішня пандемія (COVID-19 – 24 канал) не буде останньою, і що епідемії є життєвою реальністю,
– наголосив Ґебреісус.
Що ще сказав Ґебреісус
- Пандемія коронавірусу давно вийшла за межі хвороби. У майбутньому вона матиме тривалий вплив на економіку та життя світу.
- Упродовж багатьох років були сигнали, що людство не готове до пандемії.
- Коронавірус показав, наскільки тісним є зв'язок між людським здоров'ям, а також здоров'ям тварин та планети загалом.
- Людство не покращить своє становище, якщо не зберігатиме екосистему.
- Необхідно врахувати небезпеки, які спричиняє зміна клімату.
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