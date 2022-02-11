В організації стверджують, що з'являтимуться все нові варіанти коронавірусу. Про це заявив головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Суми Свамінатан у п'ятницю, 11 лютого, під час візиту в ПАР.
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Він наголосив, що пандемія COVID-19 далека від свого завершення світі, оскільки з'являтимуться нові варіанти коронавірусу.
Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії,
– переконаний представник ВООЗ.
Що відомо про візит ВООЗ у ПАР
Свамінатан входить до делегації ВООЗ на чолі з її генеральним директором Тедросом Аданомом Гебрейєсусом. Вони відвідали південноафриканське місто Кейптаун, а саме лабораторію місцевої компанії Afrigen Bioligy.
Вона першою в Африці створила вакцину проти коронавірусу на основі новітньої технології матричних РНК (mRNA) відповідних наукових розробок компанії Moderna.
Вже наприкінці 2022 року розпочнуться клінічні випробування нової вакцини.
Попередні заяви: пандемія закінчиться у 2022
У своєму новорічному зверненні Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Однак лише за умови, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.