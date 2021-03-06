Пандемія COVID-19 є найсильнішою травмою з часів Другої світової війни, – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу – це найсильніша травма людства з часів Другої світової війни. Вона матиме значний вплив на наше майбутнє.

Глава Всесвітньої організації охорони Тедрос Гебрейесус заявив, що від пандемії COVID-19 постраждав майже весь світ.

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Через те, що Друга світова війна торкнулася багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же через масштаб пандемії COVID-19 ще більше людей постраждали, майже весь світ,

– наголосив Гебрейесус.

За словами очільника ВООЗ, державам необхідно враховувати це.

У ВООЗ також наголосили, що дуже важливо підтримувати своє не лише фізичне, але й ментальне здоров'я.

Що кажуть психологи

Психотерапевт Олег Чабан заявив, що у людей, які перехворіли на COVID-19, часто діагностують депресію та тривожні розлади.

Вчені з Оксфорда оголосили, що коронавірус вражає центральну нервову систему та викликає порушення когнітивних функцій, а також проблеми з психікою.