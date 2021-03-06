Пандемія COVID-19 є найсильнішою травмою з часів Другої світової війни, – ВООЗ

6 березня 2021 , 17:59
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Джерело:

Сіньхуа

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу – це найсильніша травма людства з часів Другої світової війни. Вона матиме значний вплив на наше майбутнє.

Глава Всесвітньої організації охорони Тедрос Гебрейесус заявив, що від пандемії COVID-19 постраждав майже весь світ.

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Через те, що Друга світова війна торкнулася багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же через масштаб пандемії COVID-19 ще більше людей постраждали, майже весь світ,
– наголосив Гебрейесус.

За словами очільника ВООЗ, державам необхідно враховувати це.

У ВООЗ також наголосили, що дуже важливо підтримувати своє не лише фізичне, але й ментальне здоров'я.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден заявив, що світ переживає біль від втрат через пандемію. За словами політика, лише у США від коронавірусу померло більше людей, аніж водночас під час Першої світової війни, Другої світової війни та В'єтнамської війни.

Що кажуть психологи