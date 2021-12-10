Безсоння у медиків

Група вчених з Колумбійського університету провела серію опитувань серед 813 медичних працівників із Нью-Йорка, щоб оцінити симптоми психологічного стресу та якість сну під час першої хвилі пандемії.

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В результаті понад 70% учасники повідомили, що страждають від хронічного безсоння як мінімум середнього ступеня. І хоча це число зменшилося зі зниженням захворюваності в Нью-Йорку, порушення сну збереглися майже у половини медпрацівників навіть коли ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася.

Дефіцит сну знижує якість догляду за пацієнтами і може збільшити кількість медичних помилок,

– повідомили автори дослідження.

Стрес, депресія, тривожність

Коли вчені проаналізували результати всіх опитувань, вони виявили, що медпрацівники з безсоння також мають високі показники стресу, депресії та тривожності. Зокрема, симптоми депресії та хронічного стресу у них виявлялися на 50% частіше, ніж у колег без порушень сну, та на 70% частіше – симптоми тривожності.

"Прямо зараз істотна частка медичних працівників залишає свої робочі місця через стрес, що призводить до нестачі кадрів по всій країні. За меншої кількості працівників персонал, що залишився, працюватиме ще більше і довше, що посилює їхні проблеми зі сном і зі стресом", — попередили вчені.

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