Пандемія дуже негативно впливає на людей з депресією

За найскромнішими оцінками, кожна третя людина у світі має хронічний стрес, і все більше людей страждають від депресії та тривожності. Як показало нове дослідження, ще більш вразливими є пацієнти, у яких діагностували депресію до пандемії.

У дослідженні взяли участь понад 4,6 тисячі пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою з симптомами депресії як до COVID-19, так і під час пандемії.

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Пандеміє погіршує стан людей з депресією

Аналіз даних показав, що у пацієнтів з депресією, яку діагностували до початку 2020 року, показники депресії стали вищими. Загалом близько 40% учасників повідомили про те, що протягом першого року COVID-19 їх стан або не покращився, або став ще гіршим.

Автори дослідження також виявили, що в таких людей вперше з'явилися чи посилилися ознаки тривожності. Пацієнти з депресією у 2,8 раза частіше зверталися до відділень невідкладної допомоги з нападами тривоги у порівнянні з населенням загалом. Крім того, вони в 1,8 раза частіше викликали швидку зі скаргами на сильні болі в грудях.

Депресія скорочує життя

Фахівці нагадали, що тривала депресія та тривожність не тільки впливають на якість життя, а й значно підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань через збільшення частоти серцевих скорочень та підвищений рівень кортизолу. Відомо, що люди, які мають чотири й більше симптоми депресії, на 20% частіше страждають від хвороб серця.

Депресія є сильним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а через пандемію дедалі більше людей почуваються пригніченими. За кілька років ми можемо побачити збільшення захворюваності на ці патології,

– підсумували науковці.

Раніше американська фармкомпанія Pfizer оголосила про успішне завершення ІІ фази клінічних випробувань нового препарату проти COVID-19 під назвою Paxlovid. Ефективність у зниженні ризику госпіталізації та смертності становила 89% — ці дані виявилися настільки вражаючими, що виробник запросив у FDA дозвіл на екстрене застосування ліків.