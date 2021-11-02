Гонконзький грип

Пандемію "гонконзького" або "азійського" грипу викликав штам H3N2 вірусу грипу A, що мутував від H2N2. Перший спалах був зафіксований у Гонконгу в середині 1968 року, до США інфекцію привезли солдати, які поверталися з війни у ​​В'єтнамі. Ця інфекція за різними оцінками забрала від 1 до 4 мільйонів життів, у США померли близько 100 тисяч жителів.

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Науковці припустили, що спалах грипу 1968 року міг вплинути на смертність від COVID-19 також, як вплинула пандемія "іспанки" на зниження захворюваності на туберкульоз. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені проаналізували рівень госпіталізації та смертності від "гонконгського грипу" у різних вікових групах та зіставили отримані дані з інформацією про захворюваність та смертність від COVID-19 у першій половині 2020 року.

Зниження смертності та важкості перебігу коронавірусу

Під час спалаху інфекції в 1968 році близько 40% смертей припадало на пацієнтів молодше 65 років. Тепер вчені виявили, що в районах, які найбільш постраждали від "гонконгського грипу", смертність серед населення 60 – 69 років була нижчою, ніж в інших округах, у середньому на 1 – 2%, у тому числі в будинках для людей похилого віку.

У цій віковій групі також помітили нижчі показники ускладнень та госпіталізації в порівнянні з людьми того ж віку, які проживали в дитинстві у місцях, де вплив пандемії був значно нижчим. Гіпотезу вчених підтвердило і те, що у віковій групі 40 – 59 років тенденції до зниження смертності не було.

Чому грип захищає від коронавірусу

На думку вчених, йдеться про біологічний феномен, в основі якого є генералізована імунна відповідь, яку отримали в ранньому дитинстві чи юності. Можливо також, що ті, хто вижив у пандемії 1968 року, мали вроджений захист від вірусів, який дозволив їм легше перенести інфекцію.