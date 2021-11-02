Пандемія грипу 1968 року вплинула на смертність від коронавірусу

Американські вчені проаналізували смертність від COVID-19 у різних вікових групах у місцях, які найбільше постраждали від пандемії "гонконгського грипу" у 1968 році. Виявилося, що попередній спалах важкої інфекції міг залишити захисний слід.

Гонконзький грип

Пандемію "гонконзького" або "азійського" грипу викликав штам H3N2 вірусу грипу A, що мутував від H2N2. Перший спалах був зафіксований у Гонконгу в середині 1968 року, до США інфекцію привезли солдати, які поверталися з війни у ​​В'єтнамі. Ця інфекція за різними оцінками забрала від 1 до 4 мільйонів життів, у США померли близько 100 тисяч жителів.

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Науковці припустили, що спалах грипу 1968 року міг вплинути на смертність від COVID-19 також, як вплинула пандемія "іспанки" на зниження захворюваності на туберкульоз. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені проаналізували рівень госпіталізації та смертності від "гонконгського грипу" у різних вікових групах та зіставили отримані дані з інформацією про захворюваність та смертність від COVID-19 у першій половині 2020 року.

Зниження смертності та важкості перебігу коронавірусу

Під час спалаху інфекції в 1968 році близько 40% смертей припадало на пацієнтів молодше 65 років. Тепер вчені виявили, що в районах, які найбільш постраждали від "гонконгського грипу", смертність серед населення 60 – 69 років була нижчою, ніж в інших округах, у середньому на 1 – 2%, у тому числі в будинках для людей похилого віку.

У цій віковій групі також помітили нижчі показники ускладнень та госпіталізації в порівнянні з людьми того ж віку, які проживали в дитинстві у місцях, де вплив пандемії був значно нижчим. Гіпотезу вчених підтвердило і те, що у віковій групі 40 – 59 років тенденції до зниження смертності не було.

Чому грип захищає від коронавірусу

На думку вчених, йдеться про біологічний феномен, в основі якого є генералізована імунна відповідь, яку отримали в ранньому дитинстві чи юності. Можливо також, що ті, хто вижив у пандемії 1968 року, мали вроджений захист від вірусів, який дозволив їм легше перенести інфекцію.