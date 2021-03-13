Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що чим ближче сам Великдень, тим більшими і реальнішими в Україні будуть прогнози епідситуації.

За словами Ляшка, МОЗ комунікує наразі з релігійними лідерами і щодо їхньої вакцинації проти коронавірусу.

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Готуємося. Ми до всього готуємося. Але питання полягає в тому, що вірус така зараза, яка також готується до всіх наших кроків і мутує, і нам треба ці мутації виловлювати. Ми працюємо зараз з релігійними лідерами, і їхня заява про доцільність і необхідність щеплення — це один з наших спільних продуктів,

– заявив головний санітарний лікар.

За його словами, релігійні лідери готові публічно вакцинуватися. Серед них зробити щеплення мають насамперед люди похилого віку.

"Показати на власному прикладі. Їхні застереження стосувалися лише добровільності вакцинації, і сьогодні вона в Україні добровільна та безоплатна для всіх груп населення, визначених в дорожній карті", – додав Віктор Ляшко.

Заступник очільника МОЗ додав, що чим ближче сам Великдень, тим більшими і реальнішими в Україні будуть прогнози епідситуації.

Адже зараз у нас спостерігається активний спалах у Західній Україні. Подивимося, чи буде він поширюватися на Центр і Схід, або ж все-таки цей зимово-весняний (епідеміологічний) період завершиться у нас ще до Великодніх свят,

– додав він.

Також Ляшко наголосив, що зростання рівня захворюваності є прогнозованим.



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