Пандемія коронавірусу може викликати епідемію кору

COVID-19 завдав найсильнішого удару не тільки по плановій медичній допомозі, а й по рутинній вакцинації дітей та дорослих. ВООЗ та Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) б'ють на сполох: колективний імунітет проти кору став стрімко знижуватися.

Пандемія зриває вакцинацію проти кору

Протягом 2020 року понад 22 мільйони немовлят не отримали першої дози вакцини проти кору – це на 3 мільйони більше, ніж у 2019 році.

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Другий компонент вакцини отримали лише 70% дітей, тоді як для формування колективного імунітету потрібно щонайменше 95% щеплених. Це найбільше збільшення кількості невакцинованих від кору дітей за два десятиліття, що створює загрозу для нових спалахів захворювання, наголосили експерти.

При тому, що в перший рік пандемії у світі було зареєстровано на 80% менше випадків кору у порівнянні з 2019 роком, епідеміологічне спостереження за цим захворюванням дуже ослабло. Зокрема, торік у лабораторії у всьому світі було спрямовано найменшу кількість зразків для проведення аналізів за десять років. Великі спалахи кору сталися у 26 країнах, і на них у 2020 році припало 84% усіх зареєстрованих випадків.

На додаток до погіршення імунітету в усьому світі, 24 заплановані кампанії щеплень були відкладені через пандемію COVID-19, внаслідок чого понад 93 мільйони людей опинилися під загрозою захворювання кору,

– йдеться в повідомленні ВООЗ і CDC.

Що робити

Експерти закликали органи охорони здоров'я всіх країн докласти максимум зусиль, щоб відновити колишні обсяги рутинної вакцинації від кору, щоб закрити прогалини колективного імунітету. Це необхідно зробити до повного відкриття кордонів між країнами та зняття обмежень, пов'язаних із пересуванням людей.