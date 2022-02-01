Чи варто розраховувати на завершення епідемії
За його словами, наразі можна з "обережним оптимізмом" прогнозувати, що COVID-19 вдасться подолати вже до 2023 року. Він назвав кілька чинників, які про це свідчать.
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Фактори, які вказують на закінчення пандемії:
- поява вакцини;
- поява препаратів прямої противірусної дії;
- зменшення агресивності штаму.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Це три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія".
Ляшко також зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії. Ними лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.
Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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