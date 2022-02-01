Пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році, – Ляшко назвав три чинники

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на те, що пандемія коронавірусу закінчиться вже незабаром.

Чи варто розраховувати на завершення епідемії

За його словами, наразі можна з "обережним оптимізмом" прогнозувати, що COVID-19 вдасться подолати вже до 2023 року. Він назвав кілька чинників, які про це свідчать.

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Фактори, які вказують на закінчення пандемії:

поява вакцини;

поява препаратів прямої противірусної дії;

зменшення агресивності штаму.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Це три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія".

Ляшко також зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії. Ними лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.

Минулого тижня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.



Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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