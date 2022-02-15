Пандемія коронавірусу погіршує стан людей ще з одним захворюванням
Джерело:Medscape
Синдром неспокійних ніг (СНН) — один із найнеприємніших сенсомоторних розладів, яким страждають від 2% до 10% людей. Перше у своєму роді дослідження показало, що тривожні настрої через COVID-19 лише посилюють цю проблему.
Нове дослідження синдрому неспокійних ніг
Вчені з Гарвардської школи медицини першими проаналізували зміни стану пацієнтів із СНН під час пандемії. У дослідженні брали участь близько 500 осіб, включених до національного реєстру цього захворювання.
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Добровольці пройшли онлайн-опитування та телефонні інтерв'ю про свої симптоми у січні – лютому 2020 року, потім через шість місяців, а потім ще через пів року. Фахівці оцінювали результати за шкалою тяжкості синдрому неспокійних ніг (IRLS), індексу тяжкості безсоння (ISI) та шкалою загального тривожного розладу (GAD-7).
Пандемія негативно впливає на синдром неспокійних ніг
Добровольці повідомляли про значне посилення симптомів розладу у порівнянні з періодами до пандемії – 37,7% проти 20,9%. Найвищі показники відзначалися на початку пандемії, а далі фахівці не виявили погіршення симптомів у більшості учасників. На думку вчених, це може бути пов'язане з оптимізмом з приводу вакцинації, що почалася, і зменшення кількості важких випадків COVID-19.
Ці зміни ще раз підтверджують зв'язок синдрому неспокійних ніг як із депресією, так і з тривожністю. Клініцистам слід звертати увагу на симптоми СНН під час поточної пандемії та в інших умовах соціально-економічної чи політичної невизначеності,
– зазначили автори дослідження.