Пандемія коронавірусу погіршує стан людей ще з одним захворюванням

Синдром неспокійних ніг (СНН) — один із найнеприємніших сенсомоторних розладів, яким страждають від 2% до 10% людей. Перше у своєму роді дослідження показало, що тривожні настрої через COVID-19 лише посилюють цю проблему.

Нове дослідження синдрому неспокійних ніг

Вчені з Гарвардської школи медицини першими проаналізували зміни стану пацієнтів із СНН під час пандемії. У дослідженні брали участь близько 500 осіб, включених до національного реєстру цього захворювання.

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Добровольці пройшли онлайн-опитування та телефонні інтерв'ю про свої симптоми у січні – лютому 2020 року, потім через шість місяців, а потім ще через пів року. Фахівці оцінювали результати за шкалою тяжкості синдрому неспокійних ніг (IRLS), індексу тяжкості безсоння (ISI) та шкалою загального тривожного розладу (GAD-7).

Синдром неспокійних ніг – що це? Проявляється у мимовільним рухом ніг кожні 15 – 30 секунд. Це нав'язливе відчуття посилюється ближче до вечора та вночі, коли організм перебуває у стані спокою. У 15% цей стан стає причиною хронічного безсоння і дуже сильно погіршує якість сну, викликаючи денну сонливість, тривожність, погіршення концентрації та працездатності. Більш ніж у половині випадків СНН виникає у відсутності будь-якого іншого неврологічного чи соматичного захворювання. Є ймовірність, що цей стан може бути викликаний генетичними причинами.

Пандемія негативно впливає на синдром неспокійних ніг

Добровольці повідомляли про значне посилення симптомів розладу у порівнянні з періодами до пандемії – 37,7% проти 20,9%. Найвищі показники відзначалися на початку пандемії, а далі фахівці не виявили погіршення симптомів у більшості учасників. На думку вчених, це може бути пов'язане з оптимізмом з приводу вакцинації, що почалася, і зменшення кількості важких випадків COVID-19.