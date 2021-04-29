Директорка Панамериканської організації охорони здоров'я Карісса Етьєн заявила, що пандемія COVID-19 прискорюється. І поки що аж ніяк не можна вважати, що вона закінчилась.
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За її словами, в декількох країнах Південної Америки ситуація з коронавірусом у перші 4 місяці 2021 року значно гірша, ніж в такий самий період у 2020 році.
За останній тиждень в регіоні на коронавірус захворіли 1,4 мільйона людей. Ще понад 36 000 померли від ускладнень, пов'язаних захворюванням.
Це означає, що кожна четверта смерть від COVID-19, зареєстрована в усьому світі на минулому тижні, сталася в Північній і Південній Америці.
Ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється,
– заявила вона.
Директорка ПАОЗ закликала країни, у яких є додаткові дози вакцини, розглянути можливість їхньої передачі нужденним округам в Північній і Південній Америці.
Захворюваність на коронавірус у світі станом на 29 квітня: головне
Джерело: РНБО України
- Від початку пандемії у світі зареєстрували 149 588 313 хворих на коронавірус. З них 605 643 лише за останню добу.
- Нині у по усьому світу своє лікування продовжують 59 600 564 інфікованих.
- Також загалом зафіксовано 3 149 355 летальних випадків. 10 033 пацієнтів померли впродовж минулої доби.
- Загалом країни використали вже 1,06 мільярда доз вакцини проти COVID-19. Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози, 248 мільйонів людей.