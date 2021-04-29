Пандемія коронавірусу прискорюється, – ВООЗ

У регіональному представництві ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, вона лише набирає обертів.

Директорка Панамериканської організації охорони здоров'я Карісса Етьєн заявила, що пандемія COVID-19 прискорюється. І поки що аж ніяк не можна вважати, що вона закінчилась.

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За її словами, в декількох країнах Південної Америки ситуація з коронавірусом у перші 4 місяці 2021 року значно гірша, ніж в такий самий період у 2020 році.

За останній тиждень в регіоні на коронавірус захворіли 1,4 мільйона людей. Ще понад 36 000 померли від ускладнень, пов'язаних захворюванням.

Це означає, що кожна четверта смерть від COVID-19, зареєстрована в усьому світі на минулому тижні, сталася в Північній і Південній Америці.

Ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється,

– заявила вона.

Директорка ПАОЗ закликала країни, у яких є додаткові дози вакцини, розглянути можливість їхньої передачі нужденним округам в Північній і Південній Америці.

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Джерело: РНБО України