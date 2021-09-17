Вони називають такі спостереження "тривожними". Про це свідчить нове дослідження науковців з Центру контролю та профілактики захворювань США.
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Схоже, пандемія посилює давню епідемію ожиріння в країні. Натомість ця проблема може піддати людей ризику більш серйозного захворювання вже після зараження на коронавірус.
Що виявили дослідники
Так, з'ясували, що 22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.
До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.
Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).
Хто постраждав найбільше
За словами дослідників, рівень ожиріння різко збільшився у дітей у віці від 6 до 11 років. Пояснюють, що вони більше залежать від своїх батьків і, можливо, більше постраждали, коли закрились школи.
За словами одного з авторів дослідження, доктора Елісон Гудман з Центрів з контролю і профілактиці захворювань, результати "істотні і викликають тривогу".
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Що відомо про дослідження
- Дослідження було засноване на огляді медичних карт більш ніж 432 000 дітей і підлітків.
- Їхній вік складав від 2 до 19 років.
- Всіх їх зважували і вимірювали як мінімум двічі перед пандемією і як щонайменше один раз на початку пандемії.