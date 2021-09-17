Пандемія коронавірусу провокує зростання ожиріння серед дітей

Дослідники зауважили, що пандемія коронавірусу посилила один з чинників ризику важкого COVID-19. Вони пов'язують недугу зі зростанням ожиріння серед дітей і підлітків в США, починаючи з 2020 року.

Вони називають такі спостереження "тривожними". Про це свідчить нове дослідження науковців з Центру контролю та профілактики захворювань США.

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Схоже, пандемія посилює давню епідемію ожиріння в країні. Натомість ця проблема може піддати людей ризику більш серйозного захворювання вже після зараження на коронавірус.

Що виявили дослідники

Так, з'ясували, що 22% дітей і підлітків США страждали ожирінням в серпні 2020 року. Роком раніше ця цифра складала 19%.

До пандемії: діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік.

Під час пандемії: ця цифра зросла до 5,4 фунта (2,4 кілограма).

Хто постраждав найбільше

Для дітей з помірним ожирінням очікувана надбавка у вазі збільшилася з 6,5 фунтів (3 кілограми) на рік до пандемії до 12 фунтів (5,4 кілограма) після початку пандемії.

За словами дослідників, рівень ожиріння різко збільшився у дітей у віці від 6 до 11 років. Пояснюють, що вони більше залежать від своїх батьків і, можливо, більше постраждали, коли закрились школи.

За словами одного з авторів дослідження, доктора Елісон Гудман з Центрів з контролю і профілактиці захворювань, результати "істотні і викликають тривогу".

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Що відомо про дослідження