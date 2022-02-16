Припущення щодо фіналу пандемії зробив генеральний директор американської біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансел. Однак є й інший сценарій, який, на його думку, має невелику імовірність.
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Я думаю, що існує 80% ймовірність того, що в міру еволюції Омікрону чи SarsCov-2, ми побачимо все менш і менш вірулентні віруси,
– заявив Бансел.
Існує, однак, "сценарій 20%". У ньому припускають, що світ побачить наступну мутацію, яка є більш вірулентною, ніж Омікрон.
Глава Moderna також додав, що попри відносну м'якість перебігу захворюваності штамом Омікрон, через нього щодня помирають тисячі людей.
Коли закінчиться пандемія: прогнози інших вчених
- Нещодавно британські вчені дійшли висновку, що пандемія коронавірусу не закінчиться на варіанті Омікрон. А майбутні штами коронавірусу можуть бути ще заразнішими.
"Після Омікрона варіантів буде більше, і якщо вони будуть заразнішими, вони домінуватимуть. Також вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив на організм", – вважають вчені.
- У ВООЗ також вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і поки не видно її кінця. В організації теж стверджують, що з'являтимуться все нові варіанти коронавірусу.
- Утім директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я вважає, що у найближчі тижні або місяці захворюваність на коронавірус у країнах Європи піде на спад. Імовірно, що Європа наближається до кінця пандемії на тлі поширення штаму Омікрон. Водночас до кінця 2022 року пандемія може повернутися.