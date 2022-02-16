Припущення щодо фіналу пандемії зробив генеральний директор американської біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансел. Однак є й інший сценарій, який, на його думку, має невелику імовірність.

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Я думаю, що існує 80% ймовірність того, що в міру еволюції Омікрону чи SarsCov-2, ми побачимо все менш і менш вірулентні віруси,

– заявив Бансел.

Існує, однак, "сценарій 20%". У ньому припускають, що світ побачить наступну мутацію, яка є більш вірулентною, ніж Омікрон.

Глава Moderna також додав, що попри відносну м'якість перебігу захворюваності штамом Омікрон, через нього щодня помирають тисячі людей.

Довідка. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останній тиждень у світі зареєстрували 15,47 мільйона нових випадків захворюваності на COVID-19. З них – 73 162 випадки, на жаль, стали смертельними.

Коли закінчиться пандемія: прогнози інших вчених

Нещодавно британські вчені дійшли висновку, що пандемія коронавірусу не закінчиться на варіанті Омікрон. А майбутні штами коронавірусу можуть бути ще заразнішими.

"Після Омікрона варіантів буде більше, і якщо вони будуть заразнішими, вони домінуватимуть. Також вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив на організм", – вважають вчені.