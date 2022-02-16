Пандемія коронавірусу вже на фінальній стадії, – глава Moderna

Пандемія коронавірусу COVID-19, найімовірніше, підходить до свого завершення. Хоча так вважають не усі фахівці.

Припущення щодо фіналу пандемії зробив генеральний директор американської біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансел. Однак є й інший сценарій, який, на його думку, має невелику імовірність.

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Я думаю, що існує 80% ймовірність того, що в міру еволюції Омікрону чи SarsCov-2, ми побачимо все менш і менш вірулентні віруси,

– заявив Бансел.

Існує, однак, "сценарій 20%". У ньому припускають, що світ побачить наступну мутацію, яка є більш вірулентною, ніж Омікрон.

Глава Moderna також додав, що попри відносну м'якість перебігу захворюваності штамом Омікрон, через нього щодня помирають тисячі людей.

Коли закінчиться пандемія: прогнози інших вчених

Нещодавно британські вчені дійшли висновку, що пандемія коронавірусу не закінчиться на варіанті Омікрон. А майбутні штами коронавірусу можуть бути ще заразнішими.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я , за останній тиждень у світі зареєстрували 15,47 мільйона нових випадків захворюваності на COVID-19. З них – 73 162 випадки, на жаль, стали смертельними.

"Після Омікрона варіантів буде більше, і якщо вони будуть заразнішими, вони домінуватимуть. Також вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив на організм", – вважають вчені.