Світ матиме достатню кількість вакцин

Бансел пояснив свою заяву тим, що компанії-виробники вакцин проти коронавірусу стрімко розширюють виробництво і до середини наступного року вакцини будуть доступні всьому населенню земної кулі.

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Колективний імунітет – спрацює

А ті люди, які відмовляються вакцинуватися, на думку Бансела, обов'язково перехворіють на коронавірус і таким чином сформують природний імунітет.

Гендиректор Moderna згадав, що зараз компанія проводить клінічні випробування вакцини, яка буде ефективна проти штаму Дельта.

Яка ситуація з COVID-вакцинацією у світі наразі

Щонайменше 50 країн світу до кінця вересня не зможуть щепити від коронавірусу й понад 10% населення щепленнями від коронавірусу. Низькі темпи вакцинації спостерігаються переважно у бідних країнах.

Крім того, у ВООЗ повідомили, що багаті країни, які обіцяли іншим державам 1 мільярд доз вакцини – реально передали менше ніж 15%.

Водночас, за даними ВООЗ, наразі у світі фіксують загальне зменшення кількості виявлених випадків коронавірусу у світі, однак в окремих країнах таки спостерігають спалахи COVID-19.

Кількість нових випадків зараження COVID-19 упродовж 13 – 19 вересня склала понад 3,6 мільйона – це майже на 400 тисяч менше, ніж попереднього тижня.