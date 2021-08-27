У 2021 році коронавірус точно не закінчиться. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.

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Ігор Кузін “Це (пандемія – 24 канал) буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування”.

Коронавірус швидко мутує, а кожного місяця людство може стикатися з новими штамами. Але Кузін зауважив, що наука не стоїть на місці, а нові вакцини з'являються.

При цьому у більшості європейських країн вже фіксують нові спалахи COVID-19. Рано чи пізно з третім спалахом стикнеться й Україна. За словами Кузіна, орієнтовно це станеться не раніше листопада.

Чи на довго з нами маски

На думку головного санітарного лікаря, маски залишаться з нами ще надовго. Можливо, що до останніх днів подолання пандемії у світі.

Ігор Кузін “Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу”.

Статистика захворюваності у світі станом на 27 серпня

Джерело: Університет Гопкінса