Пандемія з нами на 5 років, – санлікар Кузін
Джерело:BBC
Пандемія COVID-19 триватиме від двох до п'яти років. Так вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
У 2021 році коронавірус точно не закінчиться. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.
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Ігор Кузін
“Це (пандемія – 24 канал) буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування”.
Коронавірус швидко мутує, а кожного місяця людство може стикатися з новими штамами. Але Кузін зауважив, що наука не стоїть на місці, а нові вакцини з'являються.
При цьому у більшості європейських країн вже фіксують нові спалахи COVID-19. Рано чи пізно з третім спалахом стикнеться й Україна. За словами Кузіна, орієнтовно це станеться не раніше листопада.
Чи на довго з нами маски
На думку головного санітарного лікаря, маски залишаться з нами ще надовго. Можливо, що до останніх днів подолання пандемії у світі.
Ігор Кузін
“Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу”.
Статистика захворюваності у світі станом на 27 серпня
Джерело: Університет Гопкінса
- Від початку пандемії по всьому світу зафіксували понад 214,6 мільйонів випадків коронавірусу.
- Загалом через коронавірус з життя пішли щонайменше 4,4 мільйона людей. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.
- Найбільше інфікованих зареєстрували у США – загалом там виявили понад 38,3 мільйонів хворих на COVID-19, більш ніж 633,5 тисяч з яких померли.
- Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.