Структура Організації Об'єднаних Націй "ООН-жінки" провела опитування у 13 країнах. Вони визначили, що в період пандемії кожна четверта жінка почувається вдома у меншій безпеці, ніж раніше.

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Домашнє насильство під час пандемії

В межах дослідження експерти опитали жительок таких країн:

України;

Албанії;

Бангладешу;

Камеруну;

Колумбії;

Кот-д'Івуару;

Йорданії;

Кенії;

Киргизстану;

Марокко;

Нігерії;

Парагваю;

Таїланду.

Опитування показали, що, опинившись під замком під час карантину або в період введення інших обмежувальних заходів, жінки стали жертвами ще однієї пандемії – пандемії насильства,

– наголосили фахівці.

При цьому, наголошують, що вони опинилися віч-на-віч зі своїм лихом – в ізоляції і найчастіше у владі схильних до агресії партнерів.

Увага! За словами дослідників, жертви насильства в 1,3 рази частіше страждали від підвищеного психічного та емоційного стресу.

Яка небезпека чекала жінок вдома

Опитані жінки вказали, що почуваються в небезпеці через "сексуальне та фізичне насильство з боку інтимних партнерів або через насильство з боку інших членів сім'ї".

Також 40% опитаних заявили, що після початку пандемії COVID-19 вони почуваються менш безпечно, гуляючи на самоті.

Приблизно 3 з 5 жінок завили про часті випадки сексуального домагання в громадських місцях .

. Кожна друга жінка повідомила, що сама чи її близька знайома стикалися з жорстоким поводженням з боку членів сім'ї.

Ба більше, можна навіть з упевненістю стверджувати, що офіційні дані про це не відображають реальний масштаб проблеми.

Кому дзвонити, якщо зіштовхнулися з насиллям Якщо ви зіткнулися з фактом насильства, можна зателефонувати на національну гарячу лінію

• за номером 15 47 або 0 800 500 335, а також 116 123;

• на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини – 0 800 50 17 20;

• до поліції 102.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок: передісторія

Саме 25 листопада 1960 року під час політичних протестів у Домініканській Республіці, за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо жорстоко вбили 3 сестри Мірабал. Вони були активними учасниками супротиву.

Показова кривава страта сестер збереглася в народній пам’яті надовго та мала світовий резонанс. У 1981 році активістки жіночих рухів вирішили вибрати дату їхньої загибелі як день протесту проти насильства щодо жінок.

З 1999 року цей день став міжнародною датою.