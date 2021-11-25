Пандемія насильства: через COVID кожна четверта жінка не почувається в безпеці навіть вдома
Джерело:ООН
У світі 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Попри те, що ми живемо в XXI столітті, статистика про факти насильства щодо жінок є невтішною.
Структура Організації Об'єднаних Націй "ООН-жінки" провела опитування у 13 країнах. Вони визначили, що в період пандемії кожна четверта жінка почувається вдома у меншій безпеці, ніж раніше.
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Домашнє насильство під час пандемії
В межах дослідження експерти опитали жительок таких країн:
- України;
- Албанії;
- Бангладешу;
- Камеруну;
- Колумбії;
- Кот-д'Івуару;
- Йорданії;
- Кенії;
- Киргизстану;
- Марокко;
- Нігерії;
- Парагваю;
- Таїланду.
Опитування показали, що, опинившись під замком під час карантину або в період введення інших обмежувальних заходів, жінки стали жертвами ще однієї пандемії – пандемії насильства,
– наголосили фахівці.
При цьому, наголошують, що вони опинилися віч-на-віч зі своїм лихом – в ізоляції і найчастіше у владі схильних до агресії партнерів.Увага! За словами дослідників, жертви насильства в 1,3 рази частіше страждали від підвищеного психічного та емоційного стресу.
Яка небезпека чекала жінок вдома
- Опитані жінки вказали, що почуваються в небезпеці через "сексуальне та фізичне насильство з боку інтимних партнерів або через насильство з боку інших членів сім'ї".
- Також 40% опитаних заявили, що після початку пандемії COVID-19 вони почуваються менш безпечно, гуляючи на самоті.
- Приблизно 3 з 5 жінок завили про часті випадки сексуального домагання в громадських місцях.
- Кожна друга жінка повідомила, що сама чи її близька знайома стикалися з жорстоким поводженням з боку членів сім'ї.
Ба більше, можна навіть з упевненістю стверджувати, що офіційні дані про це не відображають реальний масштаб проблеми.
Кому дзвонити, якщо зіштовхнулися з насиллямЯкщо ви зіткнулися з фактом насильства, можна зателефонувати на національну гарячу лінію
• за номером 15 47 або 0 800 500 335, а також 116 123;
• на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини – 0 800 50 17 20;
• до поліції 102.
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок: передісторія
Саме 25 листопада 1960 року під час політичних протестів у Домініканській Республіці, за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо жорстоко вбили 3 сестри Мірабал. Вони були активними учасниками супротиву.
Показова кривава страта сестер збереглася в народній пам’яті надовго та мала світовий резонанс. У 1981 році активістки жіночих рухів вирішили вибрати дату їхньої загибелі як день протесту проти насильства щодо жінок.
З 1999 року цей день став міжнародною датою.