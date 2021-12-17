Жінки рідше годують дітей грудьми

Науковці порівняли показники повного грудного вигодовування до COVID-19 та під час пандемії серед учасників програми WIC та виявили, що показники значно знизилися – з 41,79% до 28,09% через 1 місяць, з 28,51% до 18,06% через 3 місяці та з 15,66% до 10,38% через 6 місяців.

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Чому пандемія вплинула на грудне вигодовування

Дослідники припускають, що зменшення кількості дітей на грудному вигодовуванні може бути пов'язане з меншою підтримкою матерів, що виникла саме через пандемію. Інше можливе пояснення — неоднозначна інформація щодо безпеки грудного вигодовування під час COVID-19, яку батьки отримували. Вчені впевнені, що результати дослідження свідчать про руйнівний вплив пандемії на здоров'я немовлят.

Три основні групи причин, які вплинули на зменшення кількості дітей на грудному вигодовуванні: