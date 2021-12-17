Пандемія негативно вплинула на грудне вигодовування немовлят
Джерело:Liebert pub
Під час пандемії коронавірусу значно знизився відсоток немовлят, яких повністю годували грудьми у віці 1 – 6 місяців. Також у цей період знизився відсоток дітей, яких взагалі хоч іноді годували грудьми.
Жінки рідше годують дітей грудьми
Науковці порівняли показники повного грудного вигодовування до COVID-19 та під час пандемії серед учасників програми WIC та виявили, що показники значно знизилися – з 41,79% до 28,09% через 1 місяць, з 28,51% до 18,06% через 3 місяці та з 15,66% до 10,38% через 6 місяців.
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Чому пандемія вплинула на грудне вигодовування
Дослідники припускають, що зменшення кількості дітей на грудному вигодовуванні може бути пов'язане з меншою підтримкою матерів, що виникла саме через пандемію. Інше можливе пояснення — неоднозначна інформація щодо безпеки грудного вигодовування під час COVID-19, яку батьки отримували. Вчені впевнені, що результати дослідження свідчать про руйнівний вплив пандемії на здоров'я немовлят.
Три основні групи причин, які вплинули на зменшення кількості дітей на грудному вигодовуванні:
- Страх перед інфекцією. Матері бояться коронавірусу та відмовляються приходити до лікувальних закладів за допомогою при проблемах з лактацією.
- Суперечливі інструкції фахівців та буквально протилежна інформація у пресі про вплив коронавірусу на вагітність, пологи та грудне вигодовування.
- Нестача лікарів та медсестер, зайнятих проблемами грудного вигодовування, у системах охорони здоров'я через перерозподіл медичних ресурсів під час пандемії. Загалом можна говорити про безпрецедентні клінічні та економічні обмеження, з якими зіткнулися системи охорони здоров'я.