Про це йдеться в новому звіті ВООЗ. В ньому зазначається, що 25 мільйонів дітей минулого року не були вакциновані проти дифтерії, правця та кашлюку, продовжуючи тенденцію до зниження рівня вакцинації, що розпочалася у 2019 році.

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Експерти заявляють, що ми є свідками найбільшого стійкого зниження дитячої імунізації за останній час, і наслідки цього вимірюватимуться втраченими життями.

Наслідки відмови від ланової вакцинації

Експерти заявили, що цей "історичний відкат" в охопленні вакцинацією викликає особливу тривогу, оскільки відбувається на тлі зростання показників важкого недоїдання. Діти, які страждають від недоїдання, як правило, мають слабкішу імунну систему, і такі інфекції, як кір, часто можуть виявитися для них смертельними.

Вчені заявили, що низькі показники охоплення вакцинацією вже призвели до спалахів таких захворювань, як кір і поліомієліт у березні 2020 року.

Це особливо трагічно, оскільки за два десятиліття до пандемії COVID було досягнуто величезного прогресу в підвищенні рівня вакцинації дітей у всьому світі. Ця новина була шокуючою, але не дивною, зазначивши, що служби імунізації часто стають "ранніми жертвами" великих соціальних чи економічних лих,

– заявила Хелен Бедфорд, професор дитячого здоров'я в Університетському коледжі Лондона.

Де зробили найменше щеплень

Переважна більшість дітей, яким не вдалося зробити щеплення, проживали в країнах, які розвиваються, а саме в Ефіопії, Індії, Індонезії, Нігерії та на Філіппінах. У той час як охоплення вакцинацією знизилося у всіх регіонах світу, найважчі наслідки спостерігалися у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні.