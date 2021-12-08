Пандемія негативно впливає на здоров'я людей: ще один наслідок

Науковці виявили ще один "побічний ефект" хронічного стресу під час пандемії – підвищення артеріального тиску. Насамперед із цим зіткнулися жінки.

У дослідженні аналізувалися дані понад 464 тисячі співробітників кількох американських компаній та їхніх партнерів. Усі вони брали участь у корпоративних програмах оздоровлення з 2018 до 2019 року. План обстеження включав вимір артеріального тиску.

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Пандемія вплинула на тиск у людей

Коли вчені порівняли показники тиску в різні роки, то виявили виражене підвищення практично в усіх учасників під час пандемії. З квітня по грудень 2020 року систолічний (верхній) тиск у пацієнтів у середньому збільшився на 1,1 – 2,5 мм ртутного стовпа, діастолічний (нижній) – на 0,14 – 0,53 мм рт. ст. у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Підвищення артеріального тиску було виявлено у всіх групах пацієнтів, але найвищі показники були у жінок різного віку.

Чому у жінок найбільше підвищення тиску

Коли автори дослідження почали вивчати причини цього феномену, виявилося, що збільшення маси тіла – звичайне явище під час затяжних карантинів – було суттєвим, хоч далеко не головним фактором. Порушення режиму харчування, зловживання алкоголем, зниження щоденної фізичної активності також могли сприяти підвищенню артеріального тиску.

Крім того, на стан здоров'я вплинув хронічний стрес під час пандемії, і жінки від нього страждають більше, ніж чоловіки, через побутове навантаження, що збільшилося, вважають учені.