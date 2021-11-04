Річ у тім, що жителі Німеччини не поспішають вакцинуватися від недуги. Про це розповів міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан. Він також попередив, що пандемія з такими темпами завершиться не скоро.
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Лікарні переповнені
Кілька німецьких клінік забили тривогу щодо збільшення кількості пацієнтів з інфекцією. У середу, 3 листопада, влада повідомила, що 2 220 пацієнтів перебувають на ліжках інтенсивної терапії.
Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб.
В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом,
– сказав Спан.
Четверта хвиля у розпалі
Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.
"Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей", – сказав Вілер.
Крім цього, у Німеччині відкрили кримінальні справи за підробку документів про вакцинацію. Найбільше їх виявилося в Баварії.
У Німеччині зафіксували добовий рекорд хворих
Джерело: Інститут імені Роберта Коха (RKI) у Берліні
За добу 3 листопада у Німеччині зареєстрували майже 34 тисячі випадків зараження коронавірусом. Внаслідок хвороби в країні померло 165 осіб.
Станом на четвер, 4 листопада, у Німеччині зафіксували добовий антирекорд із захворюваності на COVID-19 - захворіли 33 949 осіб. Це максимальний показник від початку пандемії у країні.
Загальна ситуація з коронавірусом в Німеччині
Джерело: Університет Джона Гопкінса
- Станом на 4 листопада в країні виявили 4 684 462 хворих на коронавірус, 96 196 з яких, на жаль, померли.
- Загалом в країні провели понад 112 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- В країні схвалені такі вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.