Пандемія псує відносини між людьми: партнери незадоволені зовнішністю один одного

У країнах, де вводилися обмеження через COVID-19, стався сплеск розлучень. Проведене у США дослідження показало, що не останню роль у цьому відіграли наслідки різкого зменшення соціалізації, коли людина перестає стежити за своїм зовнішнім виглядом.

Опитування провели за участю 1463 чоловіків та жінок 18 – 63 років, які перебувають у шлюбі чи партнерстві не менше року. Дослідження проводилося у серпні 2021 року, тобто з моменту початку епідемії коронавірусу в США на той момент пройшло 1,5 роки. Респондентів запитали, наскільки змінився зовнішній вигляд їхніх партнерів за цей час і чи викликає це невдоволення.

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Що партнерам не подобається

Результати невтішні:

89% опитаних повідомили, що їхній партнер має інший вигляд;

63% зізналися, що їх дуже засмучують ці зміни;

насамперед людей непокоїть помітне збільшення ваги близької людини – про це заявили 57% респондентів;

третина опитаних (35%) поскаржилися, що шкіра на обличчі їхнього партнера стала менш пружною і почала провисати;

31% помітили зморшки;

людей також турбує сивина (27%);

випадання волосся (30%);

втрата м'язової маси (27%).

Більшість учасників опитування пов'язують ці зміни з тим, що їхні партнери почали менше приділяти часу та сил своєму зовнішньому вигляду. Так, 52% повідомили, що їхні чоловік почав одягатися більш недбало, 46% зізналися, що близька людина стала нехтувати елементарною особистою гігієною, аж до своєчасного чищення зубів, регулярного душу та догляду за волоссям.

Вплив пандемії на стосунки

Всі ці фактори неминуче позначаються на стосунках у парі: 57% респондентів повідомили, що їхній партнер приваблює їх набагато менше, ніж до пандемії, а 56% почали значно рідше займатися сексом. До того, 55% опитаних почали соромитись зовнішності своїх партнерів у присутності інших людей.

При цьому лише 52% респондентів прямо говорили своїм партнерам про необхідність зайнятися своїм зовнішнім виглядом, тоді як решта обмежувалися лише натяками.

Раніше науковці довели, що дефіцит спілкування підвищує в організмі рівень двох запальних біомаркерів, які пов'язують із довгостроковими негативними наслідками для здоров'я. І хоча в умовах пандемії соціальна ізоляція безперечно виправданий спосіб зменшити поширення коронавірусу, поки не зрозуміло, які наслідки це матиме на ментальне здоров'я людей.