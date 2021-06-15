Пандемія рухається швидше, ніж розподіл вакцин, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що пандемія COVID-19 рухається швидше, аніж розподіляються вакцини. Тих обіцянок, які дали представники країн G7 щодо мільярда доз вакцин біднішим країнам – недостатньо.
Пандемія двох шляхів
Керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що виражена нерівність у питанні розподілу вакцин проти COVID-19 створила "пандемію двох шляхів", в якій західні країни мають більше доз вакцин у порівнянні з біднішими країнами.
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Це велика допомога, але нам потрібно більше і швидше. Зараз вірус рухається швидше, ніж глобальний розподіл вакцин. Щодня помирає понад 10 000 людей. Людям потрібні вакцини, і вони потрібні їм зараз, а не наступного року,
– заявив очільник ВООЗ.
Крім того, глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала розповіла, що торгові бар'єри, пов'язані з медичними товарами, заважають боротьбі із пандемією COVID-19.
Вона закликала держави-члени відмовитися від них на тлі активізації зусиль для досягнення угоди про спільне поширення вакцин.
Окрім розподілу доз, план боротьби з пандемією за участі G7 включає такі зобов'язання: скорочення часу, необхідного для розробки та ліцензування вакцин до 100 днів, посилення глобального нагляду та зміцнення співпраці з ВООЗ.
Що відомо про допомогу лідерів G7 у протидії пандемії
- Лідери країн "Великої сімки" зібралися на саміті у Великій Британії, який проходить з 11 по 13 червня. Вперше з початку пандемії захід проходить в очному форматі.
- 12 червня глави держав погодили спільні кліматичні цілі до 2050 року та ухвалили рішення допомогти біднішим державам вакцинувати від COVID-19 своє населення.
- Зокрема, лідери країн G7 домовились про постачання вакцин проти коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про 1 мільярд доз вакцин у 2022 році.