Як часто люди повторно хворітимуть на COVID-19

Вчені з Єльської школи громадської охорони здоров'я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті дослідили що краще: природний імунітет чи імунітет після вакцинації.

Пандемія трансформується

Вчені зробили висновок, що епідемія COVID-19 з пандемічної перетворюється в ендемічну, тобто ту, яка постійно підтримується в популяції без потреби в зовнішніх джерелах.

Увага Яка ефективність однієї дози вакцини Pfizer для тих, хто вже перехворів на COVID-19

Як часто ми будемо хворіти на коронавірус

Це означає, що

Повторне інфікування SARS-CoV-2 в ендемічних умовах відбувається від 3 до 63 місяців після пікової відповіді антитіл, із медіаною 16 місяців.

Однак, варто розуміти, що для кожного ці ризики можуть бути різними, адже ймовірність повторного інфікування залежить від імунного статусу, тяжкості інфекції, перехресного імунітету, віку та інших імунологічних факторів.

Важливими є також як Т-клітина і В-клітина пам'ять або відсутність здатності нейтралізувати антитіла.

Колективний імунітет не спрацює

Тож, результати цього дослідження відкидають надії деяких науковців на колективний імунітет. На жаль, навіть у випадку, якщо перехворіють на коронавірус більшість населення світу, це не допоможе зупинити поширення інфекції.

Водночас це може пом'якшити довгострокові ризики захворюваності та смертності.

Однак відсутність широкомасштабної вакцинації ставить під загрозу життя мільйонів, спричиняючи високий рівень повторного інфікування, захворюваності та смерті.

Вакцинація потрібна

У районах із низьким охопленням вакцинації все ще необхідні жорсткі карантинні заходи, зокрема соціальна дистанція, носіння масок, належна вентиляція в приміщеннях.

Якщо підсумувати аналіз вчених, тоУ боротьбі з SARS-CoV-2 високоефективними методом є вакцинація.