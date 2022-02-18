Пандемія в Україні може закінчитися вже після Омікрон-хвилі, – Ляшко

Коли в Україні мине хвиля COVID-19, викликана штамом Омікрон, поширення вірусу може перерости в ендемічну фазу. Тобто коронавірус поширюватиметься і буде переноситись подібно до інших ГРВІ.

Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради України розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Річ у тім, що Омікрон, який спричинив теперішній сплеск захворюваності, значно менш агресивний за попередні штами – в умовах значної кількості вакцинованих він не призводить до такої кількості госпіталізацій, як раніше. Окрім того, пацієнти у лікарнях швидше одужують, і все меншій частині пацієнтів потрібен кисень.

Є обережний оптимізм щодо того, що так, дійсно, після Омікрону коронавірус може перейти в ендемічне захворювання і стати сезонною гострою респіраторною хворобою,

– заявив міністр.

До слова, під час ранкового брифінгу очільник МОЗ розповів, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Важливу роль зіграла вакцинація, яка, за підрахунками, вже врятувала життя близько 21.5 тисяч українців.

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